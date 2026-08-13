Hogere straf en tbs voor wurgen ex-vriendin Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag de 32-jarige Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Dat is anderhalf jaar meer dan de rechtbank hem in 2022 oplegde en waartegen hij hoger beroep aantekende. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Het slachtoffer, de 35-jarige Gita Reyers, werd op 24 oktober 2020 in haar woning gevonden. Haar stoffelijk overschot verkeerde in staat van ontbinding. Ze lag op de bank in de woonkamer onder een stapel dekens, kussens en andere spullen. Mogelijk was ze al een maand overleden.

S. bleef gebruikmaken van de woning en heeft de woning behoorlijk uitgewoond en overhoop gehaald, blijkt uit het arrest. Daar komt bij dat hij haar laptop en telefoon heeft meegenomen en spullen van haar op Marktplaats zette om te verkopen en haar moeder met valse appjes heeft bewogen om geld in de brievenbus te stoppen. "Deze handelswijze van de verdachte is ronduit schokkend en schofferend", oordeelt het hof. "Hij heeft haar leven ontnomen en vervolgens na haar dood ook nog eens ongegeneerd van haar geprofiteerd, waarbij hij tegenover de buitenwereld de schijn heeft opgehouden dat zij nog in leven was."

"Geen enkele straf kan ooit recht doen aan het immense en onherstelbare leed dat de nabestaanden is aangedaan. Deze uitspraak brengt Gita niet terug en neemt hun verdriet niet weg", reageren slachtofferadvocaten Sébas Diekstra en Anouk Korff, die de nabestaanden bijstaan. "Wel is er met deze veroordeling en de hogere straf in hoger beroep in ieder geval een belangrijke mate van gerechtigheid gekomen. Voor de nabestaanden is het van grote betekenis dat ook het gerechtshof heeft vastgesteld wie verantwoordelijk is voor haar dood en daar duidelijke consequenties aan heeft verbonden."