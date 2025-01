Citroën roept in Nederland 45.475 auto's terug om probleem airbag

AMSTERDAM (ANP) - Het Franse automerk Citroën roept in Nederland 45.475 auto's terug naar de garage om een defect in de airbag, maakte een woordvoerder van moederconcern Stellantis bekend. Het gaat om een probleem met de airbags van de Japanse fabrikant Takata. In heel Europa worden 869.000 auto's teruggeroepen.

De terugroepactie betreft bepaalde uitvoeringen van de modellen C3 en DS3 van Citroën, gemaakt tussen 2009 en 2019.

Sinds 2014 zijn miljoenen auto's van verschillende automerken die zijn uitgerust met Takata-airbags teruggeroepen. De Japanse fabrikant ging drie jaar later failliet. De airbags konden door een productiefout scheuren, waarbij metaaldeeltjes door de wagen werden geslingerd. Wereldwijd zijn meerdere bestuurders daardoor overleden.

Andere landen voorrang

"Terugroepacties van airbaginflators van het bedrijf Takata zijn gaande en hebben betrekking op voertuigen van veel automerken en fabrikanten wereldwijd", zei een woordvoerder van Stellantis eerder op de dag. "De chemicaliën in deze inflators kunnen na verloop van tijd verslechteren, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan warme, vochtige klimaatomstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat sommige inflators bij een crash met te veel kracht ontplooien, wat in het ergste geval ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben", vervolgde hij.

Nederland komt nu pas aan de beurt voor de terugroepactie omdat landen met een warm en vochtig klimaat voorrang kregen. In die landen is het risico op problemen met de airbags namelijk groter. In Noord-Europa, waar het klimaat koeler en droger is, is dat risico veel kleiner, aldus de woordvoerder. Het is dus niet nodig dat eigenaren van de betreffende auto's uit voorzorg stoppen met rijden.