Claims na geannuleerde vluchten door winterweer blijven oplopen

ARNHEM (ANP) - Het aantal claims dat binnenkomt bij EUclaim na de geannuleerde vluchten door het winterweer van begin januari loopt nog steeds op. De claimsorganisatie heeft tot nu toe zo'n achthonderd claims binnengekregen. "De piek is voorbij, maar ik verwacht dat dit nog wel tot aan de zomer doorloopt", zegt een woordvoerder.

Reizigers die een claim indienen bij EUclaim maken aanspraak op een onkostenvergoeding. Veel passagiers van geannuleerde vluchten boekten zelf een andere vlucht en maakten daarbij kosten voor verblijf, eten en drinken. Luchtvaartmaatschappijen moeten deze uitgaven terugbetalen, maar volgens een woordvoerder ontstaat er vaak een geschil over de hoogte van de vergoeding.

"Luchtvaartmaatschappijen horen zelf een oplossing voor gestrande reizigers te regelen. Zij vroegen reizigers het vaak zelf te regelen en doen dan achteraf moeilijk over de kosten", aldus de woordvoerder.

300 en 400 euro onkosten

Door de vele annuleringen werden vluchten en hotels ook een stuk duurder. Veel mensen wachten volgens de woordvoerder nog op een vergoeding of krijgen maar een fractie van het bedrag dat zij hebben uitgegeven terug. "Het getuigt van grote arrogantie dat maatschappijen ervan uitgaan dat een passagier zomaar even een ticket die al snel zo'n 1200 euro kost voorschiet, terwijl dat de zorgplicht is van de luchtvaartmaatschappij."

Passagiers vroegen gemiddeld tussen de 300 en 400 euro aan onkosten terug. EUclaim heeft in totaal zo'n 300.000 euro aan voorgeschoten kosten voorbij zien komen.

Volgens de organisatie is het aantal binnengekomen claims maar het topje van de ijsberg, omdat de meeste mensen niet weten dat naast de kosten van de vlucht ook andere kosten vergoed moeten worden.