ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

tips
door Désirée du Roy
woensdag, 11 maart 2026 om 14:36
168321261_m
Elke doorgewinterde fietser kent het gevoel. Je staat langs de weg met een lekke band, je handen zwart van het rubber, het zweet gutst over je voorhoofd en je wil maar één ding: weer door. Negentig procent van de buitenband ligt er al op. Maar dat laatste stukje? Dat voelt alsof je een staalkabel over je velg probeert te trekken.
Je duimen doen pijn, je bandenlichters staan op knappen en je begint te twijfelen: is deze band misschien gewoon te klein? Nee dat valt wel mee. Het probleem zit niet in je spierkracht, maar in je techniek.
Fietsvelg
Het is een klassiek scenario: de eerste meters van de band glijden soepel op hun plek. Maar zodra je bij de laatste centimeters komt, lijkt de klus opeens onmogelijk geworden. Hoe hard je ook duwt, de band weigert mee te werken. Wat is er aan de hand?
Een fietsvelg is namelijk niet overal even breed. Aan de buitenkant zitten de randen waar de band uiteindelijk in vastklikt. Die hebben de grootste diameter. In het midden zit juist een verdiept gedeelte: het centrale kanaal, ook wel het diepbed genoemd.
En precies daar gaat het vaak mis. Veel fietsers proberen de band erop te leggen terwijl het deel dat al gemonteerd is nog op die hoge buitenranden ligt. Daardoor staat de band maximaal strak en blijft er geen millimeter speling over voor het laatste stuk.
Oplossing
De truc is simpel: duw de band naar het midden van de velg. Begin bij het ventiel en werk met beide handen tegelijk richting dat punt toe. Terwijl je dat doet, druk je het deel van de band dat al op de velg zit steeds naar het diepere midden. Je masseert de hieldraad als het ware de geul in.
Omdat de diameter daar kleiner is, ontstaat er wat extra speling. En precies die paar millimeter maken het verschil. Ineens rolt het laatste stukje band verrassend makkelijk over de velg, je hebt dan zelfs geen bandenlichters meer nodig.
Bron: Wielerrevue

Lees ook

Koude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echtKoude handen op de fiets? De onverwachte tip van Annemiek van Vleuten werkt echt
De ultieme gids voor het kiezen van de juiste elektrische fiets: waar moet je op letten?De ultieme gids voor het kiezen van de juiste elektrische fiets: waar moet je op letten?
Heb je winterbanden nodig voor je (elektrische) fiets? Tips voor meer grip zonder geld uit te gevenHeb je winterbanden nodig voor je (elektrische) fiets? Tips voor meer grip zonder geld uit te geven
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

anp100326189 1

Tanker-vloot voor olie onderweg naar alternatieve Saudische haven

Loading