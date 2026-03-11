Wat geven we gemiddeld uit aan een verjaardagscadeau? Dit zijn de ongeschreven regels

Een verjaardag betekent vaak taart, visite en een cadeau. Maar hoeveel geld geef je daar eigenlijk aan uit? Het antwoord blijkt vooral afhankelijk van hoe goed je iemand kent, of er een feestje is en of je met een groep een cadeau koopt.

Voor kennissen, buren of collega’s ligt het bedrag meestal relatief laag. Denk aan een klein cadeautje zoals een bos bloemen, chocolade of een fles wijn. Gemiddeld geven Nederlanders in deze categorie ongeveer 5 tot 15 euro uit. Op kantoor gebeurt het ook vaak dat collega’s samen geld inleggen voor één cadeau. Dan doneert iedereen bijvoorbeeld 2 tot 5 euro, waardoor er toch een leuk gezamenlijk cadeau kan worden gekocht.

Vrienden: iets persoonlijker

Bij goede vrienden ligt het bedrag meestal hoger, omdat het cadeau vaak persoonlijker is. Gemiddeld geven mensen hier 15 tot 30 euro aan uit. Dat kan bijvoorbeeld een boek, een verzorgingsproduct, een gadget of een dinerbon zijn. Als er een feestje wordt gegeven, inclusief eten en drinken, voelen sommige mensen zich bovendien geneigd iets meer uit te geven.

Familie: vaak het hoogste bedrag

Voor familieleden wordt doorgaans het meeste geld uitgegeven, vooral bij directe familie zoals ouders, broers, zussen of kinderen.

Gemiddeld ligt het bedrag tussen 25 en 50 euro, al kan dit bij speciale leeftijden of mijlpalen (bijvoorbeeld 30, 40 of 50 jaar) nog hoger uitvallen. Grootouders geven voor kleinkinderen vaak meer, terwijl het bij verdere familieleden juist weer iets lager kan liggen.

Zonder feestje, maar met een groepscadeau

Niet elke verjaardag wordt gevierd met een feest. Toch geven mensen vaak nog wel een cadeau, vooral als er een groepscadeau wordt georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk cadeau van vrienden, familie of collega’s.

In dat geval leggen mensen gemiddeld 5 tot 15 euro per persoon in. Het voordeel: samen kan er iets groters of originelers worden gekocht, zoals een belevenis, een restaurantbon of een gadget.

Het draait niet alleen om geld

Hoewel deze bedragen een goede indicatie geven, blijft het belangrijkste natuurlijk de gedachte achter het cadeau. Een persoonlijk of creatief cadeau kan vaak meer waardering opleveren dan een duur cadeau zonder verhaal.

Bovendien speelt ook de persoonlijke situatie mee: studenten geven gemiddeld minder uit dan werkenden, en sommige vriendengroepen spreken zelfs expliciet een maximum bedrag af.

Kortom: er zijn geen vaste regels voor een verjaardagscadeau, maar in Nederland ligt het bedrag meestal ergens tussen de 5 en 50 euro, afhankelijk van hoe goed je iemand kent en wat de gelegenheid is.