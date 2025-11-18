ECONOMIE
Claimstichting begint zaak tegen Netflix om prijsverhogingen

Economie
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 9:06
anp181125063 1
AMSTERDAM (ANP) - Een Nederlandse claimstichting bereidt een collectieve rechtszaak tegen Netflix voor vanwege de prijsverhoging die de streamingdienst vorige week aankondigde. Stichting Bescherming Consumentenbelang stelt dat Netflix met het eenzijdig verhogen van de abonnementsprijzen EU-regels voor consumentenbescherming overtreedt.
De claimorganisatie wil compensatie voor (oud-)abonnees voor de naar eigen zeggen onterechte prijsverhogingen en dat het platform eerlijke voorwaarden gaat gebruiken. Vorige week stuurde de stichting Netflix een brief over het bespreken van een schikking, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat.
Netflix verhoogde de prijzen voor abonnementen sinds 2017 tot 75 procent, aldus de stichting. Die stelt dat de prijswijzigingsclausule van Netflix oneerlijk is en dat het platform niet transparant is over waarom de prijzen worden verhoogd. Ook zou de streamingdienst niet voldoen aan EU-regels.
