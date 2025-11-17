‘Elke dag, urenlang’: vrouwen vertellen over escalatie, schaamte en herstel na pornoverslaving

Steeds meer vrouwen
raken verslaafd aan porno
; bij mannen was dit al langer bekend. De gevolgen zijn schadelijk voor relaties. Recent komt aan het licht hoe ook vrouwen kampen met deze verslaving. De Daily Telegraph sprak een verslaafd die ze voor het verhaal de naam Hayley Allens
gaf. Haley raakte op haar twintigste door een relatie in aanraking met extreme porno. Haar partner moedigde haar aan om expliciete beelden te posten, waarna ze steeds extremere porno begon te kijken voor de dopamine-rush. Dit liep uit op dagelijkse, urenlange sessies. Allens merkte dat porno steeds explicieter moest zijn om haar te bevredigen. Ze zocht haar toevlucht tot porno uit verveling, verdriet of vermoeidheid, en haar seksleven
bestond meer uit het nadoen van wat ze online zag dan uit echte intimiteit.
Allens werkte ironisch genoeg in de geestelijke gezondheidszorg—niemand wist van haar verslaving. Haar verhaal lijkt op dat van Ani, de hoofdpersoon in het toneelstuk Porn Play, die door gewelddadige porno haar baan en relaties kwijtraakt. In het VK kijken naar schatting 14 miljoen mensen online porno; de gemiddelde Brit ziet dit voor het eerst op 13-jarige leeftijd. Vrouwen zoeken volgens het toneelstuk twee keer zo vaak naar gewelddadige porno als mannen.
Ook Catherine, een andere ex-verslaafde, begon op haar negende met porno. Het werd een dwangmatige gewoonte en beïnvloedde haar leven ingrijpend, ondanks haar religieuze opvoeding. Uiteindelijk vond ze hulp via haar kerk en kon ze herstellen, maar de impact blijft.
Experts benadrukken dat de diagnose 'pornoverslaving' lastig is, mede door de emotionele en psychologische gevolgen, die niet altijd fysiek zijn. De verslaving uit zich in escalatie (steeds extremer kijken) en moeite met stoppen. Allens raadt porno niemand aan, ondanks haar geloof in keuzemogelijkheid; ze noemt het gevaarlijk. Psychotherapeuten wijzen op de rol van smartphones bij de toename van probleemgebruik, vooral onder jongeren. Er is meer vrijheid, maar dat leidt ook tot meer problemen.