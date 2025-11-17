‘Elke dag, urenlang’: vrouwen vertellen over escalatie, schaamte en herstel na pornoverslaving

Allens werkte ironisch genoeg in de geestelijke gezondheidszorg—niemand wist van haar verslaving. Haar verhaal lijkt op dat van Ani, de hoofdpersoon in het toneelstuk Porn Play, die door gewelddadige porno haar baan en relaties kwijtraakt. In het VK kijken naar schatting 14 miljoen mensen online porno; de gemiddelde Brit ziet dit voor het eerst op 13-jarige leeftijd. Vrouwen zoeken volgens het toneelstuk twee keer zo vaak naar gewelddadige porno als mannen.

Ook Catherine, een andere ex-verslaafde, begon op haar negende met porno. Het werd een dwangmatige gewoonte en beïnvloedde haar leven ingrijpend, ondanks haar religieuze opvoeding. Uiteindelijk vond ze hulp via haar kerk en kon ze herstellen, maar de impact blijft.

Experts benadrukken dat de diagnose 'pornoverslaving' lastig is, mede door de emotionele en psychologische gevolgen, die niet altijd fysiek zijn. De verslaving uit zich in escalatie (steeds extremer kijken) en moeite met stoppen. Allens raadt porno niemand aan, ondanks haar geloof in keuzemogelijkheid; ze noemt het gevaarlijk. Psychotherapeuten wijzen op de rol van smartphones bij de toename van probleemgebruik, vooral onder jongeren. Er is meer vrijheid, maar dat leidt ook tot meer problemen.