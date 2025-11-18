Tienduizenden Slowaken protesteren tegen premier Fico

BRATISLAVA (ANP/DPA) - Tienduizenden Slowaken hebben maandagavond geprotesteerd tegen de regering van de conservatief-nationalistische premier Robert Fico.

De demonstraties waren georganiseerd door oppositiepartijen en burgerrechtenbewegingen en waren bedoeld om de zogeheten Fluwelen Revolutie tegen het toenmalige communistische bewind van Tsjechoslowakije te herdenken, 36 jaar geleden, na het vallen van de Berlijnse Muur.

De demonstranten eisten meer steun voor Oekraïne. Ze beschuldigden Fico ervan de democratie te ondermijnen en verzetten zich tegen bezuinigingsmaatregelen die waren afgekondigd om de staatsschuld te verkleinen.

De Nederlandse Tweede Kamer stemde in oktober voor twee moties die stappen mogelijk maken tegen Slowakije, dat onder premier Robert Fico steeds verder afdrijft van de EU. Het Slowaakse parlement paste vorige maand de grondwet aan, waardoor rechten van lhbtiq+'ers worden beperkt en het nationale recht boven EU-wetgeving wordt geplaatst. Dat laatste is in strijd met EU-afspraken.