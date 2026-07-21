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Indeed: ook niet-techbedrijven werven steeds vaker AI-functies

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 8:26
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AMSTERDAM (ANP) - Ook in vacatures bij bedrijven buiten de techsector staat steeds vaker een verwijzing naar kunstmatige intelligentie (AI) in de functietitel. Dat merkt Indeed, naar eigen zeggen 's werelds grootste vacaturesite. Werkgevers zoeken bijvoorbeeld onlinemarketeers die AI gebruiken voor campagnes, mensen die AI inzetten om websites beter vindbaar te maken en AI-trainers die collega's leren werken met AI-tools. Ook op klantenservices wordt ervaring met AI steeds vaker gevraagd.
Volgens cijfers van Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Voorbeelden zijn AI Business Consultant, AI Sales Specialist en Projectleider AI-implementatie.
In Nederland ziet het platform inmiddels 58 procent van de AI-gerelateerde functietitels buiten de techsector. Daarmee behoort Nederland tot de Europese koplopers, aldus Indeed. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ligt het aandeel, net als in Nederland, tussen de 50 en 60 procent. In Spanje gaat het nog maar om 36 procent.
"De ontwikkeling laat zien dat AI steeds vaker wordt gezien als een hulpmiddel voor het dagelijkse werk, in plaats van een technologie die alleen door specialisten wordt gebruikt", zegt Stan Snijders, bestuurder van Indeed Benelux. "Werkgevers zoeken daarom steeds vaker mensen die weten hoe ze AI praktisch kunnen inzetten binnen hun vakgebied."
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