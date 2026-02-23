Von der Leyen feliciteert Jetten met premierschap

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft via X Rob Jetten gefeliciteerd met zijn aanstelling als premier. "Van economie tot veiligheid - we zullen samenwerken in het belang van Nederland en heel Europa", schrijft ze.

Verder zegt ze uit te kijken naar de "nauwe samenwerking" met de nieuwe premier. Jetten reist volgende week af naar Brussel voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter.

Eind maart zal Jetten zijn eerste top met andere EU-leiders als premier bijwonen in Brussel. Ook voorzitter van de EU-leiders António Costa feliciteert Jetten op X. "Ik kijk ernaar uit met u samen te werken in de Europese Raad voor een welvarend, vreedzaam en veilig Europa", meldt hij. "Aan de slag!", schrijft hij in het Nederlands.