ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen feliciteert Jetten met premierschap

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 12:12
anp230226103 1
BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft via X Rob Jetten gefeliciteerd met zijn aanstelling als premier. "Van economie tot veiligheid - we zullen samenwerken in het belang van Nederland en heel Europa", schrijft ze.
Verder zegt ze uit te kijken naar de "nauwe samenwerking" met de nieuwe premier. Jetten reist volgende week af naar Brussel voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter.
Eind maart zal Jetten zijn eerste top met andere EU-leiders als premier bijwonen in Brussel. Ook voorzitter van de EU-leiders António Costa feliciteert Jetten op X. "Ik kijk ernaar uit met u samen te werken in de Europese Raad voor een welvarend, vreedzaam en veilig Europa", meldt hij. "Aan de slag!", schrijft hij in het Nederlands.
loading

POPULAIR NIEUWS

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

217731807_m

Een westers dieet vol suiker en vet versnelt de groei van longkanker.

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading