Clouddiensten Amazon verstoord in VAE door stroomproblemen

DUBAI (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Amazon kampt met een storing bij zijn clouddiensten in de Verenigde Arabische Emiraten door problemen met de stroomvoorziening. Amazon heeft ook gemeld dat een datacenter is geraakt door een onbekend object waardoor brand ontstond. Daarop werd de stroomtoevoer stilgelegd door de brandweer.

Ook in Bahrein spelen er problemen met de clouddiensten van Amazon. Volgens het bedrijf wordt gewerkt aan het herstel van de dienstverlening, wat nog enkele uren kan duren. Amazon kon niet zeggen of de brand bij het datacenter is ontstaan door een aanval met een Iraanse drone.

Amazon Cloud Services bedient onder meer grote banken in Dubai.