ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Clouddiensten Amazon verstoord in VAE door stroomproblemen

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 10:23
anp020326097 1
DUBAI (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Amazon kampt met een storing bij zijn clouddiensten in de Verenigde Arabische Emiraten door problemen met de stroomvoorziening. Amazon heeft ook gemeld dat een datacenter is geraakt door een onbekend object waardoor brand ontstond. Daarop werd de stroomtoevoer stilgelegd door de brandweer.
Ook in Bahrein spelen er problemen met de clouddiensten van Amazon. Volgens het bedrijf wordt gewerkt aan het herstel van de dienstverlening, wat nog enkele uren kan duren. Amazon kon niet zeggen of de brand bij het datacenter is ontstaan door een aanval met een Iraanse drone.
Amazon Cloud Services bedient onder meer grote banken in Dubai.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

208094026_m

Barcelona is de hel op aarde

anp010326106 1

Poetin noemt dood Khamenei 'cynische moord'

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

294732966_m

Donald Trumps oorlog gaat over maar één ding: Donald Trump.

shutterstock_1106659766

Laat je batterij vallen: in 3 seconden weet je of hij op is

Loading