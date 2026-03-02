Ruziënde hamsteraars: oorlog Iran jaagt prijzen op en dat voelen we direct aan de pomp

Onrust en topdrukte gisteravond bij de tankstations. DvhN schrijft over ruziënde hamsteraars bij industrieterrein Euvelgunne in Groningen. De auto’s stonden rijendik voor de Makro, waar een liter Euro95 nog 1,90 euro kostte. Sommige automobilisten vulden niet alleen hun tank, maar ook een lading jerrycans in de aanhanger.

De prijsstijgingen volgen op de explosieve ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Iran blokkeert de Straat van Hormuz, nadat de Verenigde Staten en Israël aanvallen uitvoerden. Via deze 33 kilometer lange zeestraat tussen Iran en Oman verloopt ongeveer 20 procent van de wereldwijde oliehandel. Ook lng-gas uit Qatar passeert hier richting de Eemshaven in Groningen.

Meer inflatie

Volgens persbureau Reuters lagen zondag minstens 150 tankers voor anker buiten de zeestraat. Containerschepen met olie en gas kunnen geen kant op. De gevolgen laten zich raden.

Vrijdag tikte de landelijke adviesprijs voor benzine al 2,286 euro per liter aan, het hoogste niveau sinds het najaar van 2023. Diesel staat op 2,090 euro. Econoom Rico Luman van ING verwacht dat automobilisten maandag meerdere centen extra per liter betalen.

Minder koopkracht

Ook gas en stroom ontkomen niet aan de prijsschok. “Dit komt op een ongelukkig moment, vanwege de vrijwel lege gasopslagen die gevuld moeten worden”, zegt Martien Visser, emeritus lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. De Nederlandse voorraad is nog maar voor 11 procent gevuld. “Naast benzine en diesel zullen ook elektriciteit en gas duurder worden. En bedrijven berekenen hun kosten door. Dat betekent meer inflatie en minder koopkracht .”

Hoe hard de klap wordt, hangt af van de duur van de blokkade. “Het is nu allemaal nog onzeker. Het is te kort dag om hier al conclusies uit te trekken”, zegt Gasunie-woordvoerder Marie-Lou Grégoire. Een lege gasopslag acht de Gasunie onwaarschijnlijk, omdat er ook aanvoer uit andere landen is.

De rekening is voor jou

Toch waarschuwt Lucia Van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies dat extra gas waarschijnlijk via de spotmarkt moet worden gekocht. “En vanwege alle spanningen in het Midden-Oosten zullen die heel fors stijgen maandag.”

Hoewel oliekartel OPEC+ heeft besloten volgende maand meer olie te produceren, zal dat naar alle waarschijnlijkheid hooguit een dempende werking hebben op de stijging. Ondertussen lopen verzekeringspremies voor tankers op. En de rekening? Die belandt uiteindelijk gewoon bij jou aan de pomp.