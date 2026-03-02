NetBlocks: al 48 uur geen internet in Iran

TEHERAN (ANP) - Iran kampt al 48 uur met een totale internetblackout. Dat meldt NetBlocks, een ngo die wereldwijd het internet, digitale rechten en cyberveiligheid monitort, op X.

Onduidelijk is waarom het internet stilligt, al is aannemelijk dat het op aangeven van Teheran is. De Iraanse autoriteiten hebben zich nog niet uitgelaten over een internetblackout in het land.

In januari legden die het internet aan banden, toen in reactie op wat buitenlandminister Abbas Aragchi "terroristische operaties" noemde. Het land wees naar de VS en Israël als aanstichter van de aanhoudende protesten in het land, die het regime met geweld neersloeg. Daarbij vielen duizenden doden. Volgens Teheran zouden de VS en Israël gecoördineerde acties uitvoeren om demonstraties uit te lokken.

Iran is sinds het voorbije weekend met de VS en Israël verwikkeld in aanhoudende wederzijdse beschietingen. Daarbij is onder meer Teheran doelwit. Iran richt zich op Amerikaans-Israëlische doelen in naburige landen.