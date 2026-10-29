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Clouddivisie Amazon groeit hard, uitgaven stijgen ook snel

Economie
door anp
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SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Technologie- en webwinkelconcern Amazon heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst behaald met zijn clouddivisie. De vraag naar rekenkracht en opslagruimte op servers groeit hard door de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, en Amazon is daar 's werelds grootste leverancier van. Tegelijkertijd liepen de uitgaven van Amazon hard op.
Waar de totale omzet van Amazon op jaarbasis 12 procent steeg tot 201,9 miljard dollar, namen de opbrengsten van clouddivisie AWS met 39 procent toe. Bij de operationele winst, die met 60 procent steeg tot 28,1 miljard dollar, zorgden de cloudactiviteiten bovendien voor de grootste bijdrage.
Vooraanstaande AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI maken veel gebruik van de rekenkracht in datacenters van Amazon. Maar de investeringen in die infrastructuur zorgen ook voor hoge kosten. In het derde kwartaal gaf Amazon ruim 77 miljard dollar uit aan vastgoed en apparatuur, veel meer dan analisten in doorsnee hadden verwacht.
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