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Google-moeder Alphabet keldert op beurs na kwartaalcijfers

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - Alphabet, het moederbedrijf van Google, is donderdag hard onderuitgegaan op de beurs na zorgen over de hoge AI-uitgaven en tegenvallende groei van zijn advertentietak. Beleggers zetten het aandeel bijna 13 procent lager, waardoor ongeveer een half biljoen aan beurswaarde verloren is gegaan. De forse daling van Alphabet zette ook enkele andere AI-aandelen onder druk, wat bijdroeg aan verliezen voor de bekendste graadmeters voor de New Yorkse beurzen.
De Dow-Jonesindex zakte 0,3 procent tot 52.342,56 punten. De bredere S&P 500 verloor ook 0,3 procent tot 7720,39 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq zakte 1,4 procent tot 26.184,73 punten.
Alphabet rapporteerde een gestegen omzet en winst, maar de advertentie-inkomsten van de bekende zoekdiensten van Google stegen minder hard dan verwacht. Dat was een gevoelige tik, want door de gigantische uitgaven van Google aan kunstmatige intelligentie stroomt er meer geld het bedrijf uit dan erin. Kleine tegenvallers over de omzetgroei kunnen dan voor nervositeit bij beleggers zorgen.
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