CNBC: AI-bedrijf Musk haalt 10 miljard dollar op

PALO ALTO (ANP/BLOOMBERG) - Het bedrijf van Tesla-topman Elon Musk voor kunstmatige intelligentie, xAI, heeft bij een nieuwe financieringsronde 10 miljard dollar opgehaald. Dat meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC. Het bedrijf werd daarbij volgens CNBC gewaardeerd op 200 miljard dollar.

Volgens CNBC deed het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF waarschijnlijk mee aan de financieringsronde. Met een waarde van 200 miljard dollar is xAI tien keer meer waard dan begin vorig jaar.

Het in 2023 door Musk opgerichte xAI haalde al vaker miljarden op om verder te kunnen groeien in de concurrentiestrijd met rivalen als ChatGPT-moeder OpenAI en het Chinese DeepSeek.

Het AI-bedrijf heeft de chatbot Grok die gebruikmaakt van data die wordt aangeleverd door het socialemediaplatform X, dat ook eigendom is van Musk. Begin dit jaar voegde Musk xAI nog samen met X.