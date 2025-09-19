ECONOMIE
Europese landen veroordelen schending luchtruim Estland

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 20:38
BERLIJN/LONDEN/PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Europese landen reageren boos op de door Estland gemelde schending van het luchtruim van twaalf minuten door drie Russische gevechtsvliegtuigen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul noemde het "onacceptabel" en zei dat de NAVO klaar is om zichzelf te verdedigen.
Wadephul zei dat de Russische vliegtuigen onmiddellijk werden onderschept, wat aantoont dat de NAVO paraat is. NAVO-chef Mark Rutte heeft ook gezegd dat de NAVO in het Estlandse luchtruim "snel en beslissend" heeft gereageerd. Estland heeft om speciaal NAVO-overleg gevraagd over de kwestie.
De Britse minister van Defensie John Healy noemde het "de laatste gevaarlijke actie van Rusland". Het is volgens hem de derde schending van het NAVO-luchtruim in de afgelopen dagen. Healy vindt dat Rusland "roekeloos en gevaarlijk" bezig is.
Het Franse ministerie van Defensie sprak van een flagrante schending van het internationale recht.
