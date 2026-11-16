CNBC: Nvidia-bestuur overweegt niet om Huang terug te halen

SANTA CLARA (ANP) - Het bestuur van Nvidia is niet van plan om Jensen Huang terug te halen als topman, meldt CNBC op basis van een ingewijde. Het bestuur concentreert zich op een onderzoek naar de afgetreden baas en voert geen gesprekken over zijn terugkeer, schrijft de zakenzender.

Huang stapte vorige week op bij Nvidia, het bedrijf dat hij zelf oprichtte en waar hij 33 jaar aan het roer stond. Hij trad af na onthullingen over buitenechtelijke affaires, waaronder een met een vrouw die door de Amerikanen ervan verdacht wordt een Chinese spion te zijn. Andere affaires waren met medewerkers van Nvidia.

Zakenkrant Financial Times meldde dit weekend dat Huang met vertrouwelingen had gesproken over de mogelijkheid om opnieuw aan de slag te gaan bij Nvidia. Leidinggevenden uit Silicon Valley zouden lobbyen voor de terugkeer van de voormalige Nvidia-topman. Trump steunde maandag de oproepen om Huang te laten terugkeren als topman van het AI-chipbedrijf.