Rwanda zegt dat plan voor uitzetcentrum niet uit eigenbelang is

WENEN (ANP) - Volgens de Rwandese binnenlandminister Vincent Biruta doet zijn land niet uit eigenbelang mee aan het plan om geweigerde asielzoekers vanuit Europa naar Rwanda te sturen. Tijdens de presentatie van het plan vroegen verslaggevers meermaals wat het land ervoor terugkrijgt van Europa, maar daar ging hij niet op in. "Onze drijfveer is om bij te dragen aan een oplossing voor de wereldwijde uitdaging die illegale migratie vormt."

Veel mensen zullen vanuit Rwanda doorreizen naar hun land van herkomst, verwacht Biruta. "Mensen die blijven, zullen integreren, en daar hebben onze gemeenschappen ook baat bij." Ook had hij het over het creëren van nieuwe banen.

Vluchtelingenorganisaties vrezen dat weggestuurde asielzoekers in Rwanda een slechte behandeling wacht. "Rwanda biedt onderdak aan meer dan 150.000 vluchtelingen uit landen zo ver weg als Afghanistan en Soedan", reageerde Biruta daarop. "Hun rechten zijn gerespecteerd."