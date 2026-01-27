ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNBC: pakketbezorger UPS schrapt nog eens 30.000 banen

Economie
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 17:04
anp270126145 1
ATLANTA (ANP) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS gaat opnieuw reorganiseren en schrapt daarvoor 30.000 extra banen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CNBC. In oktober liet het bedrijf al weten 34.000 banen te schrappen, vooral onder chauffeurs en pakketverwerkers, om kosten te besparen en de winstgevendheid te vergroten.
Het pakketbezorgbedrijf, met zo'n 450.000 werknemers, schrapt de extra banen omdat het aantal leveringen voor grootste klant Amazon flink wordt verminderd. Dat is onderdeel van een meerjarig herstelplan. Een groot deel van de opdrachten van Amazon zou niet winstgevend genoeg zijn. De twee bedrijven bouwen daarom hun samenwerking af.
Vorig jaar verdwenen er in totaal 48.000 banen bij UPS, waarvan 34.000 in operationele functies. Ook werd het aantal managementfuncties met 14.000 verminderd. Volgens topman Brian Dykes zullen de geplande banenreducties via natuurlijk verloop gebeuren. Zo komt er een vrijwillig vertrekprogramma voor chauffeurs.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

Loading