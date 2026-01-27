CNBC: pakketbezorger UPS schrapt nog eens 30.000 banen

ATLANTA (ANP) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS gaat opnieuw reorganiseren en schrapt daarvoor 30.000 extra banen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite CNBC. In oktober liet het bedrijf al weten 34.000 banen te schrappen, vooral onder chauffeurs en pakketverwerkers, om kosten te besparen en de winstgevendheid te vergroten.

Het pakketbezorgbedrijf, met zo'n 450.000 werknemers, schrapt de extra banen omdat het aantal leveringen voor grootste klant Amazon flink wordt verminderd. Dat is onderdeel van een meerjarig herstelplan. Een groot deel van de opdrachten van Amazon zou niet winstgevend genoeg zijn. De twee bedrijven bouwen daarom hun samenwerking af.

Vorig jaar verdwenen er in totaal 48.000 banen bij UPS, waarvan 34.000 in operationele functies. Ook werd het aantal managementfuncties met 14.000 verminderd. Volgens topman Brian Dykes zullen de geplande banenreducties via natuurlijk verloop gebeuren. Zo komt er een vrijwillig vertrekprogramma voor chauffeurs.