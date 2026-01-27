ECONOMIE
Tennisster Gauff boos over uitzenden kapotslaan racket

Sport
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 16:09
anp270126141 1
MELBOURNE (ANP/RTR) - Tennisster Coco Gauff wil graag dat niet alle emoties van teleurgestelde spelers worden uitgezonden en meer ruimte voor privémomenten bij de grote toernooien. Dat zei de Amerikaanse na haar uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open tegen de Oekraïense Elena Svitolina.
Gauff zocht een plek zonder camera's om haar frustratie te uiten, maar zag later tot haar grote boosheid een video waarop te zien was dat ze haar racket kapotsloeg op de grond. "Ik heb daar een probleem mee. Ik heb het gevoel dat bepaalde momenten niet uitgezonden hoeven te worden", zei Gauff tegen verslaggevers na haar afstraffing in twee sets door Svitolina (1-6 2-6).
"Ik probeerde ergens heen te gaan waar ze het niet zouden filmen, maar dat deden ze natuurlijk wel. Misschien kunnen we hierover praten, want ik heb het gevoel dat de enige privéplek die we hebben tijdens dit toernooi de kleedkamer is", voegde ze eraan toe. "Ik wil mijn frustratie niet afreageren op mijn team of op de baan. Ik weet dat ik emotioneel ben."
