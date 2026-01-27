F-35's oefenen 'voor oorlog' tussen de toeristen op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - F-35-gevechtsvliegtuigen hebben dinsdag voor het eerst vanaf Schiphol gevlogen. De F-35's oefenden voor oorlogstijd vanaf Nederlands belangrijkste burgerluchthaven, terwijl de normale passagiers- en vrachtvluchten gewoon doorgingen. Zonder enige overlast, zegt Schiphol, op het "ongelooflijke lawaai" van de straaljagers na.

Als de nood ooit aan de man is, heeft de luchtmacht ook Schiphol nodig, zegt Defensie. De militaire vliegvelden waar de F-35's nu zijn gestationeerd, worden dan misschien wel onbruikbaar. Een extra optie maakt het de vijand hoe dan ook moeilijker om het Nederlandse luchtwapen te 'lezen' en dus te bevechten.

Maar een weerbaar land kan niet alleen van zich afbijten, maar houdt ondertussen ook de samenleving draaiende, zegt Patricia Vitalis, operationeel directeur van Schiphol. Mensen moeten kunnen reizen, voorraden moeten worden aangevoerd. De oefening moet dan ook "een draaiboek opleveren om dat te kunnen combineren". Vitalis is voorlopig tevreden. "Ze zijn volgend jaar weer welkom."