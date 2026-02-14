CNV-analyse: WW-gerechtigde levert tot 66.000 euro in

UTRECHT (ANP) - Mensen die twee jaar werkloos zijn, leveren tot wel 66.000 euro in door de maatregelen van het nieuwe kabinet. Dat stelt vakbond CNV op basis van een analyse. De bond zegt dat dit komt door de verlaging van het maximumdagloon met 20 procent en de halvering van de WW-duur van 24 naar 12 maanden.

CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt dat die cijfers de "kaalslag" aantonen die het nieuwe kabinet aanricht. "Mensen leveren tot meer dan een halve ton aan uitkering in. De premie blijft echter hetzelfde. Dit is een ongekend grote greep uit werknemersrechten", aldus Fortuin.

De bond stelt dat die berekening geldt voor mensen die het maximumdagloon of hoger verdienen. "Wie minder verdient, levert minder in maar ook voor midden- en lagere inkomens scheelt dit al gauw 10.000 tot 50.000 euro door de WW-duur verkorting. Een forse aderlating dus. Met name oudere werknemers worden hierdoor geraakt. Zij vinden vaak moeilijker een baan door leeftijdsdiscriminatie. Door de duurverkorting belanden zij veel eerder in de bijstand of moeten hun huis opeten."

CNV roept het nieuwe kabinet op dit pakket aan maatregelen te schrappen. "Deze maatregelen pakken keihard uit voor mensen. Feitelijk kleedt het kabinet de volledige bescherming van werklozen uit. En het vreemde is: we blijven dezelfde premie betalen. Voor veel lagere en kortere uitkeringsrechten. Feitelijk wordt de WW-pot daarmee dus gebruikt voor andere doeleinden", zegt Fortuin.