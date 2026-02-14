ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS vallen weer vermeende drugsboot aan, drie doden

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 3:47
anp140226007 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Drie personen zijn om het leven gekomen bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied, zo maakte het Southern Command van de Amerikaanse strijdkrachten op X bekend.
Sinds september vallen de Amerikanen boten in het Caribisch gebied en de oostelijke Stille Oceaan aan. Daarbij zijn zeker 133 doden gevallen, maar van geen enkele boot is aangetoond dat de opvarenden betrokken waren bij drugshandel.
Nabestaanden van twee mannen die omkwamen bij een eerdere Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot zijn in januari in de VS naar de rechter gestapt. Volgens hen is er sprake van een "onwettige" militaire campagne waarbij burgervaartuigen worden aangevallen.
De regering-Trump stelt verwikkeld te zijn in een gewapend conflict met drugskartels, maar experts zijn kritisch over de rechtsgeldigheid van de operatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-07-15 om 08.08.56

Als je als kind heel snel volwassen moest worden ontwikkel je deze 8 eigenschappen

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

ANP-534247913

Pas op voor nieuwe vorm van oplichting met pinnen

ANP-471450332

Ruud de Wild over zijn ex Olcay: "Ze wilde geen man met een stoma"

Scherm­afbeelding 2026-02-13 om 17.28.24

Het net sluit zich om prins Andrew: hij leidde seksmeisje stiekem rond in Buckingham Palace

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

Loading