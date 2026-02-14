VS vallen weer vermeende drugsboot aan, drie doden

WASHINGTON (ANP/AFP) - Drie personen zijn om het leven gekomen bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied, zo maakte het Southern Command van de Amerikaanse strijdkrachten op X bekend.

Sinds september vallen de Amerikanen boten in het Caribisch gebied en de oostelijke Stille Oceaan aan. Daarbij zijn zeker 133 doden gevallen, maar van geen enkele boot is aangetoond dat de opvarenden betrokken waren bij drugshandel.

Nabestaanden van twee mannen die omkwamen bij een eerdere Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot zijn in januari in de VS naar de rechter gestapt. Volgens hen is er sprake van een "onwettige" militaire campagne waarbij burgervaartuigen worden aangevallen.

De regering-Trump stelt verwikkeld te zijn in een gewapend conflict met drugskartels, maar experts zijn kritisch over de rechtsgeldigheid van de operatie.