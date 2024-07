CNV 'geschrokken' door dreigende sluiting Bristol-winkels

UTRECHT (ANP) - CNV is "geschrokken" van het nieuws dat mode- en schoenenwinkelketen Bristol mogelijk al zijn vestigingen in Nederland gaat sluiten. De vakbond reageert daarmee op berichtgeving in Het Nieuwsblad en De Tijd. Volgens die Belgische kranten is er nog kans op een doorstart van Bristol, maar dan gedeeltelijk en alleen in België.

Bristol heeft in Nederland ongeveer tachtig vestigingen waar honderden mensen werken. Zij dreigen door de reorganisatieplannen hun baan te verliezen. "Veel is op dit moment nog onduidelijk. Maar het ziet er niet goed uit", laat CNV weten. "Voor de werknemers is dit een onzekere tijd. Ze weten niet of hun salaris straks nog wel binnenkomt, terwijl vaste lasten als huur en hypotheek intussen wel allemaal doorlopen."

Het moederbedrijf van Bristol, Euro Shoe Group, vroeg eind mei een vorm van uitstel van betaling aan in België. Daarmee is het familiebedrijf tijdelijk beschermd tegen schuldeisers, zodat het op zoek kan gaan naar een nieuwe eigenaar. Het winkelbedrijf kampt met de nasleep van de coronacrisis en koopkrachtdaling en had in de tweede helft van vorig jaar te maken met een hard gedaalde omzet.