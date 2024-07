Kabinet trekt 148 miljoen uit voor productie groene technologie

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet komt met een nieuwe regeling om de productie van hoogwaardige groene technologie te stimuleren. Er is 148 miljoen euro beschikbaar voor deze zogeheten Investeringssubsidie Maakindustrie Klimaatneutrale Economie (IMKE), meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De regeling moet bevorderen dat hightech maakbedrijven productielijnen opzetten voor elektrolyse-installaties, innovatieve zonnepanelen en batterijen. Deze nieuwe technologieën zijn belangrijk voor de overgang naar een groene energievoorziening en een groene economie, waarin minder of geen fossiele energie meer nodig is.

"Het opbouwen en verder ontwikkelen van nieuwe en groene industrie is ongelooflijk belangrijk voor Nederland. Niet alleen voor onze economie, ook om de klimaatdoelen die we hebben afgesproken te halen. Ondernemers bedenken de oplossingen, maar de stap naar grotere productiehoeveelheden is vaak moeilijk", laat minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) weten.

Het departement benadrukt dat de IMKE-regeling uniek is, omdat bedrijven hiervoor geen directe CO2-reductie hoeven aan te tonen. Voorheen moest dat wel en was het lastig om dit soort duurzame technologieën te stimuleren. Nu is er rekening mee gehouden dat de vermindering van CO2 pas gebeurt als de klant de nieuwe technologie gebruikt.

Bedrijven kunnen van begin oktober tot en met januari 2025 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.