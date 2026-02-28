CNV: jaarlijks zeker 25.000 zwangeren geraakt door kabinetsplan

DEN HAAG (ANP) - CNV verwacht dat jaarlijks meer dan 25.000 vrouwen financieel flink moeten inleveren als gevolg van het kabinetsplan het maximumdagloon te verlagen. Dit heeft namelijk als gevolg dat zwangere vrouwen met een midden- of hoog inkomen geen 100 procent, maar 90 of 80 procent van hun loon doorbetaald krijgen tijdens hun zwangerschapsverlof.

Het aantal van meer dan 25.000 komt uit een analyse van CNV.

Uit de berekeningen van CNV blijkt dat een vrouw die bruto 6.700 euro per maand verdient, er tijdens haar verlof 1.300 euro op achteruitgaat. "Een zwangerschapsverlof duurt vier maanden, dus hiermee levert een vrouw 5.200 euro in. Indien een vrouw eerder uitvalt wegens haar zwangerschap, is dat bedrag nog hoger", aldus CNV.

CNV spreekt van een "forse bevalboete" vanuit kabinet-Jetten, die alle zwangere vrouwen met een inkomen boven de 5.300 euro treft. De maatregel van het maximumdagloon zou in 2029 moeten ingaan.