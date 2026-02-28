Boliviaans legervliegtuig dat bankbiljetten vervoerde stort neer

EL ALTO (ANP/RTR/AFP) - Een vliegtuig van de Boliviaanse luchtmacht is vrijdag tijdens de landing neergestort in de stad El Alto, nabij hoofdstad La Paz. Het vliegtuig vervoerde bankbiljetten naar het binnenland, waardoor na de crash chaotische taferelen ontstonden.

Het vliegtuig, een C-130 Hercules-transporttoestel, raakte van de landingsbaan op de internationale luchthaven van El Alto en kwam terecht in een drukke straat, waarbij meerdere auto's werden vernield en vrachtwagens beschadigd. Televisiezender Unitel meldt op gezag van de brandweer dat er zeker twintig mensen zijn omgekomen. Bijna dertig mensen zouden gewond zijn geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers bemanningsleden waren en hoeveel zich op straat bevonden tijdens het ongeluk.

De politie zette traangas in om omstanders tegen te houden die probeerden bij het geld te komen. Het Boliviaanse ministerie van Defensie verklaarde later dat de biljetten, die werden vervoerd vanuit de centrale bank, geen serienummer hadden en daardoor niet als betaalmiddel kunnen worden gebruikt. Toch is het verzamelen, bezitten of gebruiken van de biljetten een misdrijf, zo waarschuwde het ministerie. Uiteindelijk hebben de autoriteiten de bankbiljetten op de plaats van het ongeval in brand gestoken.