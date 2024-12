CNV: meerderheid werkgevers voert geen vrouwvriendelijk beleid

De overgrote meerderheid van de Nederlandse werkgevers voert geen beleid om de werkplek vrouwvriendelijker te maken, meldt vakbond CNV op basis van onderzoek onder tweeduizend leden. Slechts 9 procent van de werkgevers heeft een menopauzebeleid, 5 procent een menstruatiebeleid en 17 procent beleid voor vrouwen die met zwangerschapsklachten kampen. Het CNV pleit ervoor dat elke werkgever beleid ontwikkelt rond zwangerschap, menstruatie en menopauze en legt hier het komende jaar de focus op aan de cao-tafel.

Volgens bestuurder Justine Feitsma van CNV is het zeer onverstandig dat werkgevers nauwelijks vrouwvriendelijk beleid voeren. "Vrouwen verzuimen gemiddeld tot 40 procent meer dan mannen, blijkt uit CBS-cijfers. Dit kost werkgevers jaarlijks miljarden", waarschuwt Feitsma. Ook is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bij vrouwen veel hoger dan bij mannen. "Het feit dat de meeste werkgevers geen vrouwvriendelijk beleid voeren is niet alleen ten nadele van alle vrouwen, maar ook een peperdure keuze."