Schiphol annuleert ruim honderd vluchten om zware windstoten

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol zijn meer dan honderd vluchten geannuleerd vanwege de harde wind, meldt een woordvoerder. De luchthaven verwacht vrijdagochtend en een deel van de middag impact voor het vliegverkeer door de zware windstoten, waarvoor het KNMI voor een groot deel van Nederland code geel heeft afgegeven.

Reizigers die vrijdag vliegen, moeten volgens Schiphol rekening houden met vertragingen en annuleringen, zowel bij vertrekkende als aankomende vluchten. De woordvoerder geeft aan dat het afhankelijk is van het weer of en hoeveel vluchten verder geannuleerd of vertraagd raken.

De luchthaven adviseert reizigers de actuele vluchtinformatie te checken of contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.