Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

De Slowaakse premier heeft vorige week tijdens een EU-top gezegd dat hij geschokt was door de gemoedstoestand van Donald Trump na een ontmoeting met die president, schrijft Politico

Robert Fico , een van de weinige EU-leiders die Trumps standpunt over de zwakheden van Europa regelmatig steunde, maakte zich zorgen over de "psychologische toestand" van de Amerikaanse president, aldus twee diplomaten. Fico gebruikte het woord "gevaarlijk" om te beschrijven hoe de Amerikaanse president overkwam tijdens hun persoonlijke ontmoeting op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida op 17 januari.

De opmerkingen van Fico zijn relevant, omdat hij tot de meest pro-Trump-politici van Europa behoort . Hij pronkte in een Facebook-video na de ontmoeting in Mar-a-Lago met zijn toegang tot de Amerikaanse president en sprak zijn steun uit voor de aanpak van Washington in de Russisch-Oekraïense oorlog. Een jaar geleden sprak Fico op de Conservative Political Action Conference en zei tegen de Amerikanen: "Jullie president bewijst Europa een grote dienst."