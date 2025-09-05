ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNV: verzoek PostNL dramatische maar voorspelbare escalatie

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 12:27
anp050925106 1
UTRECHT (ANP) - "Een dramatische maar voorspelbare escalatie." Zo noemt vakbond CNV het verzoek van PostNL aan de minister van Economische Zaken, om het postbedrijf te ontheffen van wettelijke verplichtingen voor het bezorgen van post. Volgens CNV-bestuurder Rob Koster is er al jarenlang sprake van politieke onwil om verantwoordelijkheid te nemen.
"De overheid bestelt een dienst, maar weigert te betalen. Dat je de uitvoerder daarmee in een onmogelijke positie brengt, met alle gevolgen voor de werknemers, is onverantwoord bestuur", aldus Koster.
Minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) heeft al laten weten niet mee te gaan met de wens van PostNL. CNV eist dat hij een overleg organiseert met de vakbonden en werkgevers in de sector. "De tijd van pappen en nathouden is voorbij", zegt Koster. "De politiek heeft deze chaos gecreëerd; de politiek moet het nu, samen met ons, oplossen."
Vorig artikel

Deense centralebankpresident pleit voor invoering euro

Volgend artikel

Nieuwe bewindslieden door de koning beëdigd

POPULAIR NIEUWS

ANP-528033117 (1)

Een veelgebruikt hartmedicijn blijkt vaak nutteloos en doet soms zelfs meer kwaad dan goed

119194573_m

Deze onschuldige gewoonte vergroot je kans op aambeien enorm hard

anp040925136 1

Bosma woedend : afwezigheid PVV bij debat onacceptabel

ANP-3736345

6 tekenen dat je last hebt van een ijzertekort

shutterstock_2250627871

Waarom het schadelijk kan zijn om peuters en kleuters te leren lezen

anp050925066 1

Poetin beklemtoont: ik ga schieten op westerse troepen in Oekraïne