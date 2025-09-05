CNV: verzoek PostNL dramatische maar voorspelbare escalatie

UTRECHT (ANP) - "Een dramatische maar voorspelbare escalatie." Zo noemt vakbond CNV het verzoek van PostNL aan de minister van Economische Zaken, om het postbedrijf te ontheffen van wettelijke verplichtingen voor het bezorgen van post. Volgens CNV-bestuurder Rob Koster is er al jarenlang sprake van politieke onwil om verantwoordelijkheid te nemen.

"De overheid bestelt een dienst, maar weigert te betalen. Dat je de uitvoerder daarmee in een onmogelijke positie brengt, met alle gevolgen voor de werknemers, is onverantwoord bestuur", aldus Koster.

Minister Vincent Karremans (Economische Zaken, VVD) heeft al laten weten niet mee te gaan met de wens van PostNL. CNV eist dat hij een overleg organiseert met de vakbonden en werkgevers in de sector. "De tijd van pappen en nathouden is voorbij", zegt Koster. "De politiek heeft deze chaos gecreëerd; de politiek moet het nu, samen met ons, oplossen."