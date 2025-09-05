ECONOMIE
Deense centralebankpresident pleit voor invoering euro

Economie
door anp
vrijdag, 05 september 2025 om 12:25
KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken moet overwegen om de euro in te voeren als het land een grotere rol wil spelen binnen de Europese Unie. Dat heeft gouverneur Christian Kettel Thomsen van de Deense centrale bank gezegd in een interview met Bloomberg. Hij suggereerde ook dat een dergelijke stap het land zou kunnen beschermen tegen wereldwijde onrust.
Denemarken is volgens de centrale bankier "al een euroland" in macro-economische zin vanwege de koppeling van de Deense kroon aan de Europese munt. De invoering van de euro zou het land volgens hem echter in staat stellen om "sterker deel te nemen aan de besluitvorming en sterker geïntegreerd te zijn in de Europese samenwerking".
Denemarken is lid van de EU. Ook is het land lid van het Schengengebied en de NAVO. Denemarken wist echter een aantal clausules in het Verdrag van Maastricht te bedingen, zodat de Denen de euro niet hoefden in te voeren. In 2000 hield de regering een referendum om de euro toch in te voeren, maar dat voorstel werd verworpen.
