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CNV vreest minimale stagevergoedingen na kabinetsvoorstel

Economie
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 13:28
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UTRECHT (ANP) - De jongerentak van CNV is blij dat het kabinet een verplichte stagevergoeding wil invoeren voor mbo-, hbo- en wo-studenten. De vakbond vreest echter voor symbolische vergoedingen, omdat er geen minimumbedrag bijhoort.
Voorzitter Casper Cornelisse van CNV Jongeren noemt het voornemen "een belangrijke overwinning" voor stagiairs. De bond voorziet dat stagiairs met het voorstel minimale vergoedingen zullen krijgen door het ontbreken van een minimumbedrag. "Als de wet alleen zegt dat er betaald moet worden, lopen we het risico dat werkgevers straks massaal een symbolische euro gaan overmaken om aan de regels te voldoen. Een verplichting zonder tanden lost de financiële nood niet op", zegt Cornelisse.
De vakbond zegt zich de komende tijd in te zetten voor een "fatsoenlijk" minimumbedrag voor het geval de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd. "Een wettelijke verplichting maakt ons pleidooi aan cao-tafels sterker", beargumenteert de voorzitter.
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