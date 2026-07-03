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Vijlbrief: vlees misschien 'ietsje' duurder door uitzendverbod

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 13:46
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DEN HAAG (ANP) - Vlees wordt mogelijk "ietsje" duurder per juni 2028, wanneer het verbod op uitzendwerk in de vleessector ingaat, denkt minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken). Maar dit is het volgens hem wel waard, "want het is verschrikkelijk wat daar met de werknemers gebeurt".
Volgens de minister gaat het "om mogelijk een procentje, om een dubbeltje" waarmee de vleesprijs stijgt. Ook in Duitsland geldt een verbod op uitzendkrachten in de vleesindustrie en daar heeft het volgens Vijlbrief nagenoeg geen effect gehad op de vleesprijs.
Bronnen vertelden donderdag al dat het verbod deze vrijdag zou worden goedgekeurd in de ministerraad. Vijlbrief wil uitbuiting van vaak Oost-Europese arbeidsmigranten aan banden leggen. Zij krijgen vaak te maken met intimidatie, plots ontslag of soms zelfs mishandeling. Ook is het werk vaak te onveilig en moeten ze te lang doorwerken.
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