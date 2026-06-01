ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNV wil alleen akkoord over sociale zekerheid met kabinet erbij

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 13:53
anp010626103 1
HILVERSUM (ANP) - Vakbond CNV wil geen akkoord met werkgevers sluiten over de bezuinigingen rond sociale zekerheid, maar alleen met het kabinet erbij. Dat heeft CNV-voorzitter Hans van den Heuvel maandag gezegd in het programma Sven op 1 op NPO Radio 1.
Zondag werd bekend dat vakbonden en werkgevers kijken of zij zonder het kabinet oplossingen kunnen vinden voor de arbeidsmarkt en de economie. Van den Heuvel verwacht dat de partijen, waar ook de vakbonden FNV en VCP en werkgeversorganisatie VNO-NCW bij horen, er onderling "misschien wel op punten uit gaan komen".
Maandag zei de CNV-voorzitter met werkgevers te overleggen over onder meer een toekomstbestendige economie en sociale zekerheid, maar niet met hen een akkoord te gaan sluiten. "Het is niet zo dat het kabinet ergens kan zitten wachten totdat werkgevers en werknemers er een keer uit zijn en dat dan overneemt. Die 6,5 miljard moet van tafel, dat kan ik niet met de werkgevers doen", lichtte hij toe, verwijzend naar het totaalbedrag dat het kabinet wil bezuinigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

87235428_m

Japan heeft elegante en zeer effectieve oplossing tegen files: ‘Laten we dit ook in Nederland doen’

mens_chemische_bouwstoffen_hero

Wat kost een mens? 100 euro

188144660_m

Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?

Loading