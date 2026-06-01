Reclamebureau achter I Amsterdam failliet verklaard

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 13:54
AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse reclamebureau KesselsKramer is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Het in 1996 opgerichte bureau is onder meer bekend van de wereldberoemde rood-witte I Amsterdam-letters.
Volgens het Centraal Insolventieregister is Els Doornhein aangesteld als curator. Tegen RTL Z stelt de curator dat het faillissement volgens het bestuur een optelsom is, maar dat het onverwacht niet doorgaan van drie grote commerciële klussen de belangrijkste oorzaak is.
Het reclamebureau is opgericht door Erik Kessels en Johan Kramer. Het bedrijf begon in Amsterdam en opende later ook kantoren in Londen en Los Angeles. Andere bekende campagnes waren voor het Hans Brinker Budget Hotel in Amsterdam en voor telecombedrijf Ben. KesselsKramer werkte ook voor Het Parool, Levi's, de Belastingdienst en Bavaria. Recent deed het bureau nog een campagne voor het Stedelijk Museum Amsterdam.
