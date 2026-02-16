ECONOMIE
CNV: wisselen van vervoerder alleen nog in zomer na chaos Utrecht

Economie
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 8:00
anp160226034 1
UTRECHT (ANP) - CNV wil dat concessiewisselingen in het openbaar vervoer in de toekomst niet meer in december plaatsvinden, na de chaos rond het busvervoer in Utrecht. Volgens de vakbond zou het wisselen van vervoerder voortaan alleen nog in de zomer moeten gebeuren. De bond gaat hiervoor pleiten bij de provincies, die verantwoordelijk zijn voor de aanbestedingen.
"De zomer is een veel logischer moment voor ingrijpende wisselingen", vindt CNV-onderhandelaar Niels Rook. "Het is langer licht, mooier weer en het is een stuk rustiger in de bus. We willen geen concessiewisselingen in de winter meer. Als het dan misgaat, zoals nu in Utrecht, is de ellende niet te overzien."
Bijna twee maanden na het ingaan van de nieuwe dienstregeling in Utrecht heeft vervoerder Transdev volgens CNV de boel nog steeds niet op orde. "Het is ontzettend frustrerend, voor de chauffeurs en de reizigers", aldus Rook.
