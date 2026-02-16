ECONOMIE
Japanse economie zwakker gegroeid dan verwacht

Economie
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 7:45
anp160226032 1
TOKIO (ANP/AFP/RTR) - De economie van Japan, de op drie na grootste ter wereld, is in het vierde kwartaal van vorig jaar zwakker gegroeid dan verwacht. Het cijfer is een tegenvaller voor de Japanse premier Sanae Takaichi die de economie juist wil stimuleren met hogere overheidsbestedingen en lagere belastingen. Zij won onlangs nog een belangrijke overwinning bij de parlementsverkiezingen met haar plannen voor meer economische stimulering.
De economische groei bedroeg 0,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Economen hadden in doorsnee op een plus van 0,4 procent gerekend. Wel was er daarmee sprake van lichte vooruitgang, want in het derde kwartaal kromp de Japanse economie nog ten opzichte van de voorgaande drie maanden.
Over heel 2025 kwam de groei uit op 1,1 procent. Een jaar eerder was er nog een krimp van 0,2 procent voor de Japanse economie. Hier profiteerde Japan onder meer van het toegenomen toerisme naar het land.
