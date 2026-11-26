DEN HAAG (ANP) - Importeurs in Nederland zijn dit jaar naar verwachting 121,3 miljoen euro kwijt aan een nieuwe CO2-heffing aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Die raming doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens van het eerste halfjaar.

Sinds begin dit jaar is in de EU een grensbelasting van kracht voor geïmporteerde materialen waarvan de productie erg vervuilend is, zoals staal en aluminium. Dat moet compenseren voor de CO2-heffingen en -regelgeving waarmee fabrikanten in de EU te maken hebben. De heffing voorkomt dat fabrikanten vanwege dure klimaatmaatregelen vertrekken naar landen buiten de EU en daar evenveel broeikasgassen blijven uitstoten, is het idee.

Volgens het CBS moeten importeurs van staal en ijzer veruit de meeste CO2-belasting betalen. Deze metaalsoorten zijn goed voor ruim 68 procent van alle geïmporteerde goederen waarop de grensbelasting van toepassing is. Daarna volgt aluminium met net geen kwart. Kunstmest en cement maken een veel kleiner deel uit van de import, namelijk bijna 7 procent en iets meer dan 1 procent.

China

Gekeken naar herkomstlanden kost de import uit China naar verwachting het meest. Voor vervuilende goederen uit dat land moeten importeurs naar schatting 35,4 miljoen euro aan CO2-grensbelastingen betalen. Dat is ruim 29 procent van het totaal. India en Turkije komen op plek twee en drie, met respectievelijk 16,6 procent en 7,6 procent van de kosten.

De CO2-belasting aan de grens, voluit Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), geldt alleen voor de grootste importeurs die meer dan 50 ton invoeren van buiten de EU. Volgens het CBS is de import van CBAM-goederen sterk geconcentreerd. De grootste 1 procent van importeurs in Nederland is verantwoordelijk voor 82 procent van alle import.