Je staat voor het broodschap en pakt bijna automatisch het donkerste brood . Dat oogt stevig en volkoren, terwijl het lichte brood ernaast eerder op witbrood lijkt. Maar kleur is een verraderlijke gids: ook een licht brood kan volkoren zijn. En een donker brood is niet vanzelf volkoren.

Wil je weten wat je koopt, kijk dan niet naar de korst maar naar de officiële naam. Op een verpakking, schapkaart of productinformatie moet staan of het brood wit, bruin of volkoren is. Staat er ‘volkorenbrood’, dan is het gemaakt van volkorenmeel als meelbestanddeel. De kleur maakt voor die aanduiding niet uit.

Eerst de naam, dan de ingrediënten

Bij verpakt brood vind je de aanduiding op het etiket. Controleer ook de ingrediëntenlijst: volkorenmeel hoort daar als eerste ingrediënt te staan. Dat kan ook specifieker zijn vermeld, bijvoorbeeld als volkorentarwemeel of volkorenroggemeel. Die 100 procent gaat over het meel, niet over het hele brood.

Koop je brood zonder verpakking, zoek dan de schapkaart op. Staat daar geen duidelijke aanduiding, vraag het aan een medewerker of de bakker. Vertrouw niet alleen op een naam als meergranen: die vertelt op zichzelf niet of het brood volkoren is.

Donker is geen keurmerk

Een donkere kleur kan verleidelijk overtuigend zijn, maar bewijst niets over het meelbestanddeel. Brood kan donkerder worden gemaakt met bijvoorbeeld geroosterd moutmeel of gekarameliseerde suiker. Andersom kan de kleur van een volkorenbrood juist licht zijn. De kleur vertelt dus niet betrouwbaar welke graansoort of welk meel de basis vormt.

Dat maakt kiezen eenvoudiger, zolang je de aanduiding opzoekt in plaats van op het uiterlijk af te gaan. De korte winkelroutine: lees de naam, check bij twijfel de ingrediënten en vraag het na bij onverpakt brood. Zo laat je de kleur links liggen en weet je beter welk brood je in je mandje legt.

Snelle check in het schap

Kijk naar de aanduiding wit, bruin of volkoren op het etiket, de schapkaart of productinformatie. Bij volkorenbrood staat volkorenmeel als eerste ingrediënt. Bij onverpakt brood kun je het navragen.

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