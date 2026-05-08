Commerzbank verhoogt winstverwachting en schrapt meer banen

FRANKFURT (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Commerzbank heeft de winstverwachting voor dit jaar verhoogd. Ook schrapt de Duitse bank meer banen. De stappen volgen op het vijandige bod van de Italiaanse bank UniCredit op Commerzbank.

UniCredit wil de tweede bank van Duitsland kopen voor in totaal ongeveer 35 miljard euro. Commerzbank wil echter zelfstandig blijven en heeft het bod afgewezen. De Italiaanse bank, die al bijna 30 procent van de aandelen Commerzbank bezit, heeft deze week zijn bod echter rechtstreeks aan de aandeelhouders van Commerzbank voorgelegd.

Topvrouw Bettina Orlopp van Commerzbank is er tot nu toe in geslaagd de Italiaanse concurrent op afstand te houden door de winstgevendheid en de dividenduitkeringen te verhogen om zo de aandelenkoers van Commerzbank op te drijven en een deal duurder te maken. Ook schrapt de bank duizenden banen om de kosten te verlagen. Lagere kosten en hogere winsten stuwen de aandelenkoers, waardoor een overname duurder wordt.