Sony rekent op hogere winst dankzij gametak

TOKIO (ANP) - Elektronica- en entertainmentconcern Sony verwacht dit jaar de winst op te voeren, geholpen door betere resultaten van zijn gametak en muziekdivisie. Het bedrijf verkoopt onder andere de PlayStation 5-console en denkt ook meer eigen games te verkopen. Van de spelcomputers zelf verwacht Sony er juist minder te verkopen dan in het afgelopen boekjaar.

In het gebroken boekjaar 2026, dat tot maart volgend jaar loopt, rekent Sony op een licht lagere omzet en een 13 procent hogere winst. Dit is ondanks de sterk gestegen prijzen voor geheugenchips, een gevolg van massale bouwplannen van AI-datacenters. Sony verwacht dat de marges op verkochte gameconsoles ondanks die kostenstijging op hetzelfde niveau als in 2025 blijven.

In het afgelopen boekjaar kwam de omzet uit op 12,5 biljoen yen (64,9 miljard euro), 4 procent meer dan in het voorgaande boekjaar. De operationele winst, dus voor betaling van rentes en belastingen, steeg 13 procent tot ruim 1,4 biljoen yen.