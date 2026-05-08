KLM-stewardess test negatief op hantavirus

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 8:55
DEN HAAG (ANP) - Bij de stewardess van KLM die werd getest op het hantavirus is de uitslag van de test negatief. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De vrouw uit Haarlem was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus.
De 69-jarige Nederlandse vrouw ging op 25 april aan boord van een vlucht van KLM van Johannesburg naar Amsterdam, maar de bemanning besloot uiteindelijk de vrouw om haar gezondheidstoestand niet mee te nemen. De stewardess zat op die vlucht en is volgens de GGD Kennemerland een van de vijf mensen die "intensief contact" had met de vrouw.
