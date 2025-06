Commissie en ECB stemmen in met toetreding Bulgarije tot euro

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie en Europese Centrale Bank (ECB) hebben ingestemd om Bulgarije toe te laten treden tot de eurozone vanaf 1 januari 2026. Ze kwamen tot die conclusie op basis van een rapport waarin wordt geëvalueerd of een EU-lidstaat klaar is voor de euro. Daarmee is Bulgarije op weg om de eigen munt, de lev, te vervangen.

Bulgarije wilde vorig jaar al toetreden, maar dat kon niet vanwege een te hoge inflatie. Die mag niet hoger zijn dan 1,5 procentpunt van de drie best presterende EU-landen. De Commissie en ECB hebben berekend dat Bulgarije een jaar lang een gemiddelde inflatie had van 2,7 procent, waarmee het niet boven de 1,5 procentpunt kwam vergeleken met de lidstaten met de laagste inflatie (Ierland 1,2 procent; Finland 1,3 procent; Italië 1,4 procent).

Naast inflatie wordt ook gekeken naar andere standaarden zoals overheidsschulden en langetermijnrente. Ook hierin voldoet Bulgarije aan de eisen. De Commissie en ECB berekenden dat Bulgarije tot en met april in de twaalf maanden ervoor een gemiddelde langetermijnrente had van 3,9 procent. Daarmee ligt het onder de eis van 5,1 procent.

Demonstraties

Bulgarije zou het 21e EU-land worden dat de euro krijgt. Afgelopen weekend protesteerden nog duizenden mensen tegen de invoering van de euro in onder meer hoofdstad Sofia. Zij zijn bang dat de euro het land financieel in een crisis stort en willen een referendum hierover. Een meerderheid van het Bulgaarse parlement heeft een voorstel voor zo'n referendum al twee keer weggestemd.

Andere EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog over de kwestie buigen voordat de toetreding officieel wordt. Naar verwachting zijn de prijzen vanaf augustus zowel in de euro als in de Bulgaarse lev te zien als indicatie van een overgangsfase, zei een EU-bron.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen feliciteert Bulgarije dat het toe kan treden tot de eurozone. Ze verwacht dat met de euro Bulgarije meer handel kan drijven in de eurozone, er meer buitenlandse investeringen en financiering het land zullen binnenstromen en dit zal leiden tot meer banen.