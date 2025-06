Rechtbank: Staat niet aansprakelijk na aanslag op advocaat

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse staat heeft niet onrechtmatig gehandeld tegenover de Enschedese advocaat en curator Philippe Schol, die in 2019 een moordaanslag overleefde. Schol vindt dat de autoriteiten hem niet genoeg hebben beschermd, maar de rechter meent dat de Staat niet aansprakelijk is voor de schade die de advocaat heeft geleden. Schol liep ernstig en deels blijvend letsel op.

Schol heeft er in de bodemprocedure tegen de Staat op gewezen dat hij in 2019 al eerder werd bedreigd en dat er signalen waren dat zijn leven gevaar liep. Dit hield verband met het faillissement van een sportschool in het Twentse Losser. Politie en OM namen maatregelen, maar Schol kreeg geen persoonsbeveiliging. Hij werd op 6 november 2019 vanuit een rijdende auto beschoten in de buurt van zijn huis in het Duitse Gronau, net over de grens. Hiervoor zijn twee mannen veroordeeld tot jarenlange celstraffen.