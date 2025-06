Rechter vernietigt natuurvergunning Schiphol

De rechtbank in Den Haag heeft de natuurvergunning van Schiphol vernietigd. Volgens de rechter is de vergunning, die in september 2023 door het kabinet is verstrekt, "niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en niet voldoende gemotiveerd".

De zaak was aangespannen door verschillende milieuorganisaties, de gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Nieuwkoop en het college van Amsterdam.

Om de natuurvergunning te krijgen, moest worden onderzocht of de activiteiten van Schiphol de beschermde natuur in de omgeving aantasten. Het gaat daarbij onder meer om de stikstofneerslag op natuur die daarvoor gevoelig is of waarop al veel stikstof neerslaat. Daarnaast moest worden onderzocht in hoeverre beschermde diersoorten worden gestoord door overvliegende vliegtuigen.

De rechter oordeelt dat de toenmalige minister van Natuur en Stikstof in de berekening had moeten motiveren dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Dat dit niet is gebeurd, is overigens wel verklaarbaar: die eis geldt sinds een uitspraak van de Raad van State van eind vorig jaar. Maar volgens de rechter had deze motivatie alsnog moeten volgen.