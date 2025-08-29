Computermaker Dell bij dalers op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Dell Technologies stond vrijdag bij de dalers op de beurzen in New York. De computerfabrikant, die ook servers maakt voor kunstmatige intelligentie (AI), presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ondanks de aanhoudende sterke vraag naar AI-servers viel de winstverwachting voor het huidige kwartaal tegen. Het aandeel werd daardoor bijna 10 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was negatief, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 45.550 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 6484 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 21.594 punten. De Dow en S&P 500, die donderdag op nieuwe recordniveaus sloten, koersen wel af op maandwinsten van respectievelijk ruim 3 en 2,6 procent.