ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Den Haag steunt protest Dolle Mina's met vlag en verlichting

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 15:41
anp290825164 1
DEN HAAG (ANP) - Het stadhuis van Den Haag is zaterdagavond oranje verlicht. Bij het gebouw wappert dan een oranje vlag van Orange the World, een internationale campagne over geweld tegen vrouwen en meisjes.
Den Haag wil met de actie haar steun uitspreken voor een protestmars van de Dolle Mina's zaterdagavond in Den Haag. Zij vragen aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat, na de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa in Amsterdam en meerdere andere aanvallen op vrouwen.
Demonstranten verzamelen tegen zonsondergang op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, tegenover station Den Haag Centraal. Als er meer dan 4000 mensen komen, wijken de organisatoren uit naar het Malieveld. Daarna maken de deelnemers een ronde door de binnenstad. De betogers komen onder meer langs de Hofvijver.
Vorig artikel

Den Haag: bestraffen van hulp aan illegalen is symboolpolitiek

Volgend artikel

Computermaker Dell bij dalers op Wall Street na resultaten

POPULAIR NIEUWS

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

ANP-302658936

Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op