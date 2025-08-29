Den Haag steunt protest Dolle Mina's met vlag en verlichting

DEN HAAG (ANP) - Het stadhuis van Den Haag is zaterdagavond oranje verlicht. Bij het gebouw wappert dan een oranje vlag van Orange the World, een internationale campagne over geweld tegen vrouwen en meisjes.

Den Haag wil met de actie haar steun uitspreken voor een protestmars van de Dolle Mina's zaterdagavond in Den Haag. Zij vragen aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat, na de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa in Amsterdam en meerdere andere aanvallen op vrouwen.

Demonstranten verzamelen tegen zonsondergang op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, tegenover station Den Haag Centraal. Als er meer dan 4000 mensen komen, wijken de organisatoren uit naar het Malieveld. Daarna maken de deelnemers een ronde door de binnenstad. De betogers komen onder meer langs de Hofvijver.