Zelensky wil geen ruimte maken voor gedemilitariseerde zone

KYIV (ANP) - Oekraïne is niet van plan grondgebied op te geven voor een bufferzone die Russische en Oekraïense troepen na een toekomstige wapenstilstand of vrede uit elkaar moet houden. Zo'n bufferzone "is er al", zei president Volodymyr Zelensky vrijdag volgens Oekraïense media.

Een "gedemilitariseerde zone" maakt volgens meerdere media deel uit van de plannen van Oekraïnes bondgenoten om het land na de oorlog tegen Rusland te beschermen. In dat gebied zouden troepen van neutrale landen moeten worden gelegerd, zodat Oekraïne en Rusland niet weer slaags kunnen raken.

Maar zulke voorstellen verraden weinig begrip van de oorlogvoering van nu, zei Zelensky. De legers staan door de overmacht van drones al nauwelijks echt tegenover elkaar. Ze bestoken elkaar van afstand en wagen zich niet in een "bufferzone, die ik de zone van de dood noem en anderen het grijze gebied". Als Rusland meer afstand wil tussen de strijdende partijen, moet het zich maar verder terugtrekken, schamperde Zelensky.